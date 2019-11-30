倫敦橋恐襲：途人就地取材　冒死制服兇徒

周五（29日）的英國倫敦橋恐襲擊案，在警員趕抵現場前，至少6名途人合力制服兇徒在地上；有人不怕危險從對方手上搶走兇器利刀，更有人就地取材，以滅火筒甚至鯨魚長牙對付兇徒。他們的英勇行為獲政府及社會稱讚為英雄。

目擊者拍攝的影片顯示，施襲者手持兩把利刀跑向倫敦橋時，被3名市民緊隨；其中一名男子以滅火筒向他的頭部噴射，另一人則用相信是獨角鯨的長牙拍打他，據報這是從附近的魚販大廳取來；他們合力把刀手逼到牆邊再拉倒地上。

另一段影片可見，一名男途人在倫敦橋的另一邊行走，但襲擊案發生後，他立即越過行車線並跳過分隔馬路的障礙，再搶走兇徒的利刀，最後張開手示意他人離開。英媒披露該男子是交通警察局的警員，但未知他當時是否當值執勤。

協助制服疑犯的24歲導遊格雷（Thomas Gray），當時與同事坐車前往酒店，在倫敦橋目睹案發經過後，便立即落車幫忙。他憶述：「我看見他手持兩把約20厘米長的刀，我使勁踩着迫使他放低利刀，就在他鬆手時另一人將之踢走。」

當警員趕到現場時，仍有一人使勁壓着兇徒，要警員拉走他，最後才近距離開槍擊斃兇徒。目擊者及網民大讚這批途人是英雄：「今日國家誕生了英雄。」