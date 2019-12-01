水底播珊瑚聲吸引魚群　或助大堡礁重現生機

為拯救白化問題日益嚴重的澳洲大堡礁珊瑚，不少專家想盡辦法。英國埃克塞特大學聯同多位海洋生物專家，早年在當地水底裝設喇叭，播放健康珊瑚所產生的聲音。此舉成功吸引年輕魚群前來棲息，或有助大堡礁珊瑚重現生機。有關研究上周五（11月29日）在學術期刊《自然通訊》發表。

受熱浪侵襲影響，珊瑚礁或會排出共生藻，導致白化情況加劇。來自埃克塞特大學的戈登（Tim Gordon）2017年11月至12月領導澳洲詹姆士庫克大學及澳洲海洋科學研究所（AIMS）等團隊，在昆士蘭以東利澤德島（Lizard Island）一處已死珊瑚礁裝置多個海底喇叭，播放健康珊瑚、魚群、蝦群及其他棲息生物的聲音。

有份研究的海洋生物學家辛普森（Steve Simpson）表示，當魚苗尋找安身之所時，會聽到健康珊瑚礁的嘈吵聲音，因此透過喇叭播放有關聲音，以吸引年輕魚群前往棲息。戈登補充道，魚群有助清理已死的珊瑚礁，為仍存活的珊瑚礁提供更多生存空間，為重建大堡礁生態系統踏出第一步。

自團隊在海底連續播放聲音40天後，發現出現在已死珊瑚礁的魚類數量急增一倍，而魚類種類數目亦大增50%，連帶其他海洋素食生物及浮游生物數字同時上升。有專家認為，若此情況能與其他保護措施結合，將會加速恢復大堡礁生態系統，但提醒仍需應對氣候變化、過度捕撈及海水污染等問題。