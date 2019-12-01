中國留學生「請槍」代寫論文　有價有市

澳洲傳媒近日報道，當地不少中國留學生有「請槍」代寫論文的習慣，提供代寫服務機構的廣告隨處可見。更有中國人獨立承接代寫論文的生意，聲稱保證合格。這些「論文寫手」的資歷成疑，部分代寫機構更抽取高昂傭金，卻仍有大批留學生光顧。外界憂慮，留學生的做法破壞澳洲大學的學術風氣。

報道指，墨爾本莫納殊大學的廁所中，貼有用中文寫的論文代寫廣告。在中國留學生的微信群組中，也充斥着同類廣告，他們以英語寫作能力不足的中國留學生為目標。有機構聲稱，旗下寫手逾半在國外取得碩士學位、有人更是來自澳洲頂尖大學的助教、為悉尼大學、墨爾本大學及莫納殊大學等學生服務。其中一個在中國成立的機構以每篇文200元人民幣（約222.6港元）的價錢招募寫手，應徵者不需要有外國留學經歷。不過，該機構以每1000字600元人民幣（約668港元）的價錢提供服務，抽取67%傭金。

傳媒揭發，有為代寫機構工作的寫手只是正在中國修讀大學本科的學生，專門為在美國留學的中國學生寫論文。該名寫手表示，從未見過機構的員工，平時用微信承接工作。有在澳洲留學的中國學生指，身邊幾乎所有人都用過代寫論文服務，因為寫手不會抄襲，因此不怕被發現，反而是擔心寫手的英語寫作能力太好，引起老師懷疑。

今年4月，澳洲教育及培訓部部長德昂曾揚言要大力打擊論文寫手，最高會判處他們監禁兩年或罰款21萬澳元（約111萬港元）。有人則認為此最高刑罰與暴力傷人罪的一樣，並不恰當。