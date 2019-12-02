馬賽遊行爆警民衝突　手推車老婦遭推倒地上

法國去年黃背心示威期間，南部馬賽一名8旬的老婦在公寓關上百葉簾時，被警方發射的催淚彈碎片撃中臉部後逝世。逾千人上周六（11月30日）在老婦逝世一周年之際遊行，期間與防暴警察發生衝突，警員施放催淚彈後，把一名推着手推車的老婦推倒在地，片段在社交網引起關注。

80歲的勒杜昂厄（Zineb Redouane）於去年12月2日，因家中附近發生示威，她打算關上百葉簾時，臉部被催淚彈碎片撃中，她入院翌日後因心臟病發逝世。大批示威者前日遊行時途經勒杜昂厄生前居住的公寓，他們手持寫有「蝙蝠俠殺人，讓我們成為小丑」的橫額，警方其後驅散示威者，並拘捕2人。

從影片可見，全副防暴裝備的警員以催淚彈驅散人群後，便衝進人群以警棍打向示威者，一名身形矮小、推着手推車的老婦走避不及，跌倒在地上。旁邊一名示威者見狀打算把她扶起時，警員亦把他撞倒在地，多名警員其後包圍附近，禁止其他人接近。

在上周五（11月29日）的「黑色星期五」，巴黎及馬賽分別爆發示威，其中反對資本主義的示威者在巴黎東北部的亞馬遜法國總部聚集；而馬賽示威者則要求有安全的居住環境。法國總統馬克龍因被指偏袒富人，而備受抨擊。