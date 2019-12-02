俄射高超音速導彈　改變北極軍力平衡

俄羅斯與美國的軍事角力持續，俄媒引述消息報道，俄軍上月中在境內的北極地區，試射匕首高超音速空射型彈道導彈。由於這款導彈的射程、速度及性能均可穿透現時所有的導彈防禦網絡，意味將改變北極及北歐地區的軍力平衡。

報道引述軍方消息來源指，一架米格31戰機上月中在摩爾曼斯克省北部一個機場起飛，當飛至巴倫支海上空時，向位於北極圈內科米共和國一個靶場的地面目標，發射一枚匕首導彈。消息人士透露，導彈當時的最高時速達到10馬赫。

匕首是總統普京去年公布的戰略新武器，它可配備常規彈頭或核彈頭，由米格31搭載時射程為2000公里，由圖22轟炸機搭載則令射程增至3000公里；這兩款軍機均部署在接壤北歐的科拉半島。匕首與巡航導彈不同，它採用彈道飛行軌迹，經高層大氣或太空飛行並達到高超音速，令導彈防禦網絡幾乎無法攔截。

隨着北約加強在北極的軍事活動，駐守區內的俄軍戰機配備匕首後，令俄方具備對北約艦艇的威懾手段，範圍涉及挪威海、巴倫支海、北大西洋的「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）防線，並保護俄軍北方艦隊的戰略核潛艇。此外，匕首的高超音速性能，令衝突一旦發生時，俄羅斯鄰國的反應時間相當有限。