英媒：中國科企影響國際人臉辨識標準

英國傳媒周一（2日）報道，中國科技巨企如中興通訊、浙江大華技術和中國電信等，均有向聯合國旗下國際電訊聯盟（ITU）遞交國際人臉辨識標準的提案，箇中內容引來人權律師批評為過界。ITU今年終將完成制訂標準的草案，並將經快速程序通過，預料非洲、中東和亞洲發展中國家或直接採納為政策，引來外界疑慮。

《金融時報》報道，ITU耗時兩年草擬及實施的國際監控標準，將包括規定把胎記、膚色、種族等面部特徵存入數據庫，並建議應用人臉辨識的情況包括警方檢查位於公共空間的人士、確認員工上班情況和拘捕罪犯，尤其是把國家逃犯數據庫與當地人口數據庫配對。有關提議引來人權律師批評，這是從技術規範層面越界至政策建議。

擁有193個成員國的ITU，對於不夠資源訂立獨立標準的非洲國家尤具影響力。報道亦指中國透過一帶一路計劃，向發展中國家提供基建和監控科技，而來自非洲國家的數據對中國科企提升人臉辨識技術，特別在有色人種方面尤其重要。根據本年9月一份報告，中國科企目前在63個國家供應人工智能監控設備。