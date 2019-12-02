哈布斯堡王朝近親通婚　致多數人臉部畸形

奧地利的哈布斯堡王朝顯赫一時，最終因近親通婚而衰落。歐洲學術期刊《人類生物學年鑑》（Annals of Human Biology）近日發表新的研究結果指，經過遺傳學家和外科醫生的詳細分析，其皇室成員下頜大多比上顎突出的特徵，是因近親通婚導致的臉部畸形疾病，首度表明兩者間存在明顯的積極關聯性。

智利首都聖地亞哥孔波斯特拉大學與10名臉部外科醫生，針對15名哈布斯堡王朝成員的66幅肖像畫，診斷他們的臉部畸形程度，當中包括11個下顎前突及7個上頜缺陷特徵。團隊發現下顎前突與近親繁殖程度有莫大關係，當中以菲利普四世的下頜前突程度最高，其次為他的女兒、侄子及曾孫，而1477年嫁入皇室的勃艮第瑪麗則最低。

哈布斯堡王朝是歐洲最具影響力的王朝之一，從1438年到1740年都一直壟斷神聖羅馬帝國的帝位。王朝近200年的近親繁殖，令其得以透過血緣統治穩固偌大的封建領域，但最終亦因最後一任皇帝沒有能力生育繼承人而走向滅亡，其皇室成員特有的「突下巴」成因一直是謎。