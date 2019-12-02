中俄東線天然氣管道投產　兩國領導人視訊通話共同見證

中俄東線天然氣管道於周一（2日）投產，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京當日下午進行視訊連線，共同見證投產通氣儀式。

中俄東線天然氣管道2015年開工，原定於2018年起開始通過該管道向中國供氣。該管道項目包括俄境內的「西伯利亞力量」管道，以及中國境內的管道建設。管道全長8000公里，是全球最長輸氣管道；而中國境內段全長5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里。

通氣後，中國黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津等地，均可以使用來自俄羅斯的清潔能源，將來更會輸送至長三角地區，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道。

中俄東線天然氣管道自1996年展開調研及談判，至2014年，俄羅斯天然氣工業公司與中國石油天然氣集團公司簽署為期30年的東線供氣合約，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米。

俄羅斯國家能源研究所所長普拉沃蘇多夫表示，俄羅斯東部有大型氣田，把這些天然氣供往國內市場不現實，因為沒有能消費這麼多天然氣的人口。而中國是一個人口世界第一、工業發展世界第一的大國，所以向中國出口這些天然氣是不可避免的，其規模可提高到對歐洲供氣水平。