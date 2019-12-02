福島第一核電站核報廢進度表新修訂　料2031年取出所有池內燃料

日本政府周一（2日）召開福島第一核電站反應堆報廢及核污水對策小組會議，修訂了核報廢進度表的「中長期路線圖」方案。小組決定，要在2031年從1至6號機組的乏燃料池中，取出剩下的4741根燃料棒。

此次為小組首次制定取出乏燃料池中所有燃料棒的時間。目前4號機組乏燃料池中的燃料棒已被取出，3號機組也已在今年4月開始動工。他們希望在2021年至2023年開始在2號及1號機組動工。乏燃料會釋放出強輻射，如果不持續冷卻，它們可能會溫度升高並熔化。目前乏燃料棒被放在各機組反應堆廠房內的池中，和未使用的燃料棒一起保管。小組會將取出的燃料棒轉移至廠區內的共用池保管，但最終處置地尚未確定。

小組已是第5次修改核報廢進度表。不過，在事故發生後的30至40年內完成所有反應堆報廢的目標維持不變。早前曾發生機件故障等情況，令工程被延遲或中斷，因此燃料棒是否能如期取出是未知之數。此外，由於周邊居民正計劃重返家園，因此小組會兼顧重建和報廢。