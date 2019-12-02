新聞背後：防範紅色滲透　澳落實反外國干預法抗華

中國政府被指滲透澳洲政黨及大學。（Getty Images圖片）

澳洲政府近年加強防範「紅色滲透」，前總理特恩布爾於2017年6月通過兩項反外國干預法，加強間諜活動刑罰。雖然當時沒有點名中國，但特恩布爾明言中國試圖秘密地介入澳洲事務，令中澳關係跌至低點。對外，現任總理莫里森則金援其他太平洋小國，抗衡中國影響力。

中國政府屢透過華裔商人向澳洲主要政黨捐款進行滲透，特恩布爾前年宣布修改國家安全法，警告澳洲受外國不當影響，又斥北京嘗試秘密地介入澳洲事務。參議院其後通過反間諜和外國干預法，以及外國影響力透明化的法案，要求個人或單位需申報是否為其他國家服務等。

北京亦被指滲透澳洲大學，莫里森政府上月向大學公布新指引，加強網絡保安系統、與海外組織簽署合作協議前應先進行調查，同時應培訓員工識別企圖滲透的外國勢力，防範外國干預。外界認為措施針對中國。

中國近年積極拉攏太平洋島國，試圖擴大區內影響力，引起澳洲關注。莫里森早前承諾向太平洋島國提供5億澳元（約26.5億港元），上月又向巴布亞新畿內亞提供3億澳元（約15.9億港元）貸款，被指是抗衡中國崛起的外交戰略。