革命聖地完成翻修　金正恩赴三池淵剪綵

北韓官媒朝中社周二（3日）報道，北韓領袖金正恩周一（2日）出席三池淵郡邑地區的翻修工程竣工儀式並剪綵。金正恩作出重大的政治決定時，往往會造訪當地，外界關注在朝美談判年底的限期逼近之際，他會作出甚麼重大決定。

三池淵被譽為北韓「革命聖地」，行政區域包含像徵金正恩家族血統的白頭山。北韓國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金在龍、勞動黨副委員長吳秀容、內閣副總理董正浩等人，陪同金正恩出席剪綵活動。

崔龍海致詞時表示，三池淵郡邑地區建設竣工展現出黨和人民渾然一體、不可抗拒的威力，以及北韓自主發展的無窮潛力。他要求積極推進該區的第三期工程，爭取在勞動黨建黨75周年前完成。官方當晚放煙花慶祝，大批民眾參與儀式，揮舞國旗載歌載舞。

另外，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，美國空=軍E-8C聯合星偵察機時隔6天，周二再飛到朝鮮半島空域巡航，監視北韓的動向。美軍上月27日曾派出聯合星偵察機飛臨半島，該機主要監視地面目標。有韓軍消息指，美軍偵察機近來在飛行任務中均會打開位置識別設備，以凸顯對朝的監視能力。

即上「半島局勢」專頁