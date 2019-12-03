英女王駕崩消息瘋傳　皇室專家闢謠

年屆93歲高齡的英女王伊利沙伯二世老當益壯，但外界不時流傳她駕崩的謠言。社交網周一（2日）瘋傳一張手機通訊程式對話截圖，指英女王當日早上駕崩，並呼籲民眾翌日早上游泳橫渡英倫海峽悼念。然而這則明顯是惡搞的消息，竟驚動皇家專家出面澄清是假消息。

英媒報道，英女王駕崩的假消息源自一個WhatsApp聊天群組，之後在不同社交網瘋傳。群組對話截圖上寫道：「女王於早上駕崩，死因是心臟病發，官方明日早上9時30分公布死訊。」截圖還煞有介事稱消息來自一個白金漢宮守衞群組。對話中要求組友周三早上帶齊足夠2周穿着的內衣褲、襪子及沖涼用品，準備橫渡英倫海峽悼念。

不少網民看過截圖後便知是「流料」，一笑置之；但仍有人信以為真，留言表達哀思。有人認為，或許近日倫敦多處為日前的倫敦橋恐襲案下半旗致哀，令部分人以為英女王真的駕崩；也有人譴責轉發截圖者，認為是對年事已高的英女王不敬。

專門報道皇室新聞的《Royal Central》主編普羅克特（Charlie Proctor）發貼文，指有傳媒在周二（3日）仍拍到英女王坐專車返回白金漢宮，她亦會在當日接待前來英國出席北約峰會的各國領袖，令謠言不攻自破。