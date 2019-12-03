朝不滿美老調重彈　威脅派驚嚇聖誕禮物

距離北韓向美國提出的無核化談判期限不足一個月，負責對美事務的北韓外務省副相李泰成周二（3日）批評，美方不但沒有以實際行動回應朝方，更老調重彈主張可持續的實質對話，他警告美方今年收到的「聖誕禮物」將取決於華府。

朝中社報道，李泰成表示美國為贏取時間而不擇手段，所謂「可持續的實質對話」，其本質是試圖把北韓引誘到談判桌上，並將之用來扭轉國內政局和選情的「愚蠢小計謀」。他又稱，每當美國內外受困，「像鸚鵡那樣重彈對話的老調，北韓已經聽膩此番言論，恐怕再也沒有人會聽信這種如出一轍的謊話」。

李泰成強調北韓至今的所作所為，一直保持透明及公開，更不想隱瞞要做的事情，所以北韓再次提醒美國今年底期限步步逼近。他語帶威脅表示：「現時剩下美國的選擇，拿出甚麼準備即將到來的聖誕禮物，完全取決美國的決斷。」

與此同時，再有美軍偵察機在朝鮮半島上空執行任務，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，美國空軍E8C及RC135U偵察機周二飛到南韓上空，相信是監視北韓的動向。韓軍認為美國偵察機最近執行任務時均開啟位置識別設備，有意凸顯對北韓的監視能力，可能在集中監視北韓的中長程導彈基地。

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