政府將禁海外政治捐款　防外國干預明年大選

利特爾表示，外國干預選舉的風險是日益常見的國際現象。（Getty Images圖片）

新西蘭明年下旬舉行大選，情報部門警告有外國干預的風險。政府周二（3日）宣布，將禁止海外向當地政客捐款，並收緊政治廣告的訊息公開規定。

新西蘭政府在國會提案，擬禁止外國人向政黨和候選人捐出逾50新西蘭元（約255港元）的獻金，比現在1500新西蘭元（約7650港元）的門檻大大降低。禁令將涵蓋住在新西蘭以外、沒資格投票的人及非新西蘭公民。

法案同時要求在任何媒體的選舉廣告，公開資助者的姓名及地址，以防「假新聞廣告」氾濫。司法部長利特爾（Andrew Little）表示：「外國干預選舉的風險是日益常見的國際現象，可以通過很多形式出現，包括捐款，新西蘭亦不能免疫。」

新西蘭一名議員去年指控最大反對黨新西蘭國家黨的領袖，隱瞞來自一名中國商人的10萬新西蘭元（約51萬港元）捐款，該黨否認指控，但引起對外國滲透當地政壇的關注。根據司法部統計，執政新西蘭工黨去年共收到900新西蘭元的外國捐款，綠黨則收到510新西蘭元的外國捐款。