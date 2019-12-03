氣候變化大會開幕　聯合國籲不要絕望

聯合國氣候變化大會周一（2日）在西班牙馬德里開幕，聯合國秘書長古特雷斯在開幕致詞時，呼籲世界各國對抗氣候變化問題不要絕望，確立2050年前實現淨零排放目標。

古特雷斯一再強調氣候危機的現實及迫切性，指不採取行動將是踏上投降之路：「我們真的想永遠被人記住，是當地球燃燒時，如鴕鳥把頭埋在沙中無動於衷的一代人嗎？」主持大會的智利環境部部長施密特則呼籲，各國政府採取更大決心，減少排放溫室氣體。

早前已退出《巴黎協定》的美國，今次僅派出眾議院議長佩洛西率領的小型代表團出席。她在開幕會上表示，大部分美國人支持協定，希望向世界傳遞「美國還在」的訊息。

為應對氣候變化帶來糧食危機，科學家正建立農作物基因庫，英國皇家植物園千禧年種子銀行是其中之一。統籌人員科克爾表示，已從165個農作物品種收集近3300個基因樣本。

此外，加州大學洛杉磯分校科學家團隊分析1969年至1988年美國出生率與氣溫數據後，發現較熱天氣易令孕婦早產，平均早產6日，嚴重者早產2周。研究指這或與溫度愈暖，令孕婦體內催產素增加、刺激子宮收縮有關。這研究周一刊登在學術期刊《自然氣候變化》。

除聯合國舉辦氣候變化大會外，世界氣象組織亦發表報告，指過去10年是全球異常高溫的年份，其中2010年至2019年的氣溫，較工業化前時期的平均氣溫高出約攝氏1.1度，幾可肯定是有紀錄以來最熱的10年，連同海洋溫度也升至創紀錄水平，酸性亦明顯增強。