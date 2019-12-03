首就一馬案出庭自辯　納吉布讀243頁證詞

馬來西亞前總理納吉布涉及一馬發展有限公司前子公司SRC國際私人有限公司4200萬令吉（約7834萬港元）失信及洗錢案，上月被裁定表證成立。他周二（3日）首度出庭宣誓自辯，讀出長達243頁的證詞，成為該國首名因表罪成立而自辯的前總理。

案件周二早上9時半開庭，進入長達9天的自辯階段。辯方首席律師沙菲宜先用40分鐘，發表16頁長的辯方開案陳詞，指納吉布沒有涉及SRC任何貪腐活動，也沒向任何人索求賄款，故沒理由相信有非法收入轉移給他。沙菲宜強調需要進行公平正當的審判，又指辯方沒有足夠時間展開辯護工作，只能從控方提供的66名證人名單中完成訪問7人。

66歲的納吉布以英文及馬來文宣誓，並以馬來文讀出問答形式的證詞，包括他2009年如何設立一馬發展基金、華裔富商劉特佐如何與基金扯上關係並捲入醜聞等。納吉布冷靜且謹慎地表示：「（劉特佐）自稱是對中東國家很有影響力的人，我相信他可以促進在這些國家投資及建立夥伴關係。」

法官莫哈末納茲上月11日就納吉布3項刑事失信、3項洗錢及1項濫權罪作出裁決，稱控方提出可信的證據，故裁定表證成立，納吉布需要出庭自辯。一旦罪成，納吉布可能面臨巨額罰款及每項罪名15至20年的刑期。