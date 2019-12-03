新聞背後：北約70周年峰會　腦死論料成焦點議題

北約70周年峰會周二至周三（3日至4日）在英國倫敦舉行，預料軍費問題、法國的「北約腦死論」、土耳其揮軍攻打敍利亞庫族及中俄關係，成為峰會焦點議題。

●軍費問題

美國總統特朗普上任後多次批評其他北約成員國的軍費開支不夠本國國內生產總值的2%，要求各國增加軍費，料此事是今次峰會焦點之一。北約秘書長斯托爾滕貝格日前宣布，同意讓美國對北約預算的出資比例，減至與德國看齊。

●法國的「北約腦死論」

法國總統馬克龍上月在柏林圍牆倒下30周年前夕，形容北約於特朗普治下正經歷腦死，主張歐洲要戰略自主、改善與俄羅斯的關係。馬克龍日前與斯托爾滕貝格會面時，拒就言論道歉，指他是提醒成員國思考北約的戰略目標。

●土耳其揮軍攻打敍利亞庫族

美國於十月宣布撤走敍利亞美軍後，土耳其無視美國及法國警告入侵敍北攻打庫爾德族，惹來馬克龍不滿。土耳其總統埃爾多安早前亦批評馬克龍的腦死論。

●與中俄的關係

美國近年積極拉攏歐洲對抗中國影響力，特別是希望北約成員國於5G網絡建設封殺中國科技巨企華為，但法、德等國對此懸而未決。至於俄羅斯，美國主張抗衡俄方於東歐及北歐的影響力，法國則主張與俄恢復對話。