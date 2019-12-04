華為警告若阻建5G　澳洲電訊業恐失1500職位

澳洲政府跟隨美國以國家安全為由，拒絕華為參與當地5G網絡建設，並拆除該華企之前建成的3G、4G基站。華為澳洲、新西蘭及南太平洋企業事務總監米切爾（Jeremy Mitchell）警告，假如澳洲政府繼續禁止華為參與5G建設，當地電訊建造業未來18個月恐流失1500個工作崗位。

米切爾表示，華為在澳洲的承包商大多數是30人左右的中小企業，而這些企業每年從華為獲取的收入，約佔整體收入的80%。換言之，沒有華為提供的收入，這些企業將陷入嚴重的經濟困境。加上這些企業之下還有分包商，因此估計華為在澳洲電訊建造行業承擔的工作崗位約有1500個。

今年8月，米切爾曾表示華為澳洲分公司早前已在裁減100名員工，預料還會再裁減數百名人。同時，該公司對澳洲電訊建造行業承包商的年度付款金額，也經已減少了數千萬美元。另有報道指，華為每年為建設新的流動網絡，在澳洲承包商公司身上花費4.5億澳元（約24億港元），但相關支出在2019年減少30%，預計明年將進一步減少80%。