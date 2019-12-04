男女荒漠被困兩周　飲污水奇迹生還

澳洲一男兩女上月在北領地內陸地區駕車旅行時，汽車在河床上陷入泥淖而受困。其中兩人靠伏特加、污水及餅乾充飢，支撐了兩周終於獲救；惟警方周三（4日）表示，搜救人員發現一具屍體，很可能是餘下一人，但身份有待確認。

事主分別是46歲女子霍克里奇（Claire Hockridge）、52歲女子麥克比斯—萊利（Tamra McBeath-Riley）、40歲男子陳富（Phu Tran，音譯），他們上月19日駕車出發，但在艾麗斯斯普林斯附近內陸荒漠地區，汽車被困在乾旱河床上。起初他們靠帶來的樽裝水、伏特加、餅乾及即食麵維生。當糧食耗盡時，他們找到一個水坑，並把骯髒的水煲滾及利用T恤「過濾」後飲用。

不過，他們最終決定分開尋找援手，陳富與霍克里奇決定向公路方向徒步麥克比斯—萊利則留在原地。警方周日（1日）發現麥克比斯—萊利，位置距離汽車不足2公里；至周二（3日）一名牧場主人發現陳富，他看起來有點迷失方向。他表示，早兩天與同行的霍克里奇分道揚鑣，指當時對方情況仍好。

警方形容，陳富與麥克比斯—萊利得以生還是奇迹，至於發現的屍體身份仍有待確認。