藝術反映社會無分彼此　4人共享特納獎

有藝術界奧斯卡之稱的特納獎（Turner Prize），周二（3日）在英國肯特郡一個遊樂場揭曉。由於4名入圍藝術家曾聯名寫信，要求評審委員會把他們視為一體，不要只選出其中一人為優勝者，令這個成立35年獎項首次出現4人平分4萬鎊（約港幣40萬元）獎金。

4位得獎者是來自英國的沙尼（Tai Shani）和坎莫克（Helen Cammock），約旦的哈丹（Lawrence Abu Hamdan），以及哥倫比亞的穆里洛（Oscar Murillo）。他們的作品都是以關心社會和政治為題材。沙尼和坎莫克是分別以影像探討女權問題，哈丹以聲效反映敍利亞政府監獄幸存者的景況，而穆里洛則以雕塑探索新移民勞工的故事。

4人在得知入圍特納獎後才首次聚頭，不過已共識「在這個已有如此多分歧，令人與社群孤立的時刻」，他們所反映的社會問題同樣重要，所以決定聯名要求共享榮譽。

評審團長、泰特美術館館長法夸爾森表示，「他們的要求令評審有很多反思。藝術的精神就是挑戰傳統，拒絕極端，捍衞不同聲音。所以批准共享獎項的請求。」不過他也強調，這次4人共同獲獎只是特事特辦，下不為例。