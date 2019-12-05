租用衣物酒店交收　無行李遊日夢可成真

赴日本快閃度假已成港人生活的一部分。日本一家航空公司周二（3日）宣布推出多項新服務，包括有可代安排旅行衣物的「空手旅行服務」。另外，國際航班加入茨城食材製作的機上餐點，同時播放食材來源地的片段，讓旅客對日本農產品有更多認識。

全日空航空（ANA）推出的「空手旅行服務」於明年1月至3月間試行，供租用的衣服由集團內一系列高級服裝店提供。首批試行服務由即日起至本月15日接受預約。旅客在網上訂機票時，只需選定大褸等所需衣服的款式和尺碼，屆時衣服就會自動送到指定酒店，穿過後由酒店幫手歸還。

每套衣服均可選配鞋及手袋，每件衣物3日2夜的租金為2000日圓（約144港元）。供選用的除了時尚男女便服，也有較正式的服裝，對於需要赴日公幹或出席聚會的人也很適合。這項「空手旅行服務」暫時只屬試驗性質，日後可能考慮加入電腦、相機和風筒等旅行用品。

至於茨城食材製作的機上餐點，該航空公司會在東南亞地區航線，提供加入紅薯的咖喱及南瓜批；在歐美航線的麵包和沙律醬，分別加入紅蘿蔔及香橙。東京羽田和成田兩機場的貴賓候機室，則會提供茨城生產的76種地方名酒和加入栗子的麵包，供客人隨意品嘗。