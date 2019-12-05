王毅與文在寅會面　批美部署薩德針對中國

中國外交部部長王毅周四（5日）與南韓總統文在寅會面，談及兩國有必要及時加強對話合作，以及中方在朝鮮半島問題上的原則立場。他早前在午餐會發表演說，批評美國在南韓部署薩德導彈防衞系統是針對中國，並同時為中國復興辯護，形容是「歷史必然」。

王毅表示，當前單邊主義、強權政治威脅國際和地區和平穩定。中韓作為近鄰，有必要及時加強對話合作，共同捍衞多邊主義，維護自由貿易，堅持國際關係基本準則。他另提到，中方願與南韓就下階段高層交往保持密切溝通，歡迎文在寅赴華出席中日韓首腦會談。

王毅與文在寅會面前，曾與南韓政商界人士、前政府官員及記者共進午餐。他提到，冷戰思維早已過時，霸權主義不得人心。中國復興是歷史必然，誰都無法阻擋，當時未有點名批評美國。他隨後在回答記者問題時，對美國在南韓部署薩德導彈防衞系統表示不滿，重申這是為了針對中國。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，王毅此次訪問是中韓之間一次重要戰略溝通。她又提到，中韓積極評價區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）整體結束談判，願與有關國家一同，確保明年簽署協定。對於朝鮮半島去年以來的發展變化，華春瑩指中韓同意按照「雙軌並進」思路，推進朝鮮半島問題政治解決進程。