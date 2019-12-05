俄間諜小隊阿爾卑斯山區作基地　策劃斯克里帕爾中毒案

法國、英國、瑞士及美國的情報機構近日聯手調查，揭發一個俄羅斯精英間諜小隊，在法國阿爾卑斯山區建立基地。據他們周三（4日）發表的報告指，該小隊正是俄羅斯叛諜斯克里帕爾父女中毒案的策劃者。

報告提及，該間諜小隊編號為「29155」，隸屬於俄羅斯軍隊總參謀部情報總局（GRU）。調查人員列出該小隊15名成員的名字，他們在2014至2018年間在歐洲行動。專家發現，此15人都曾到訪法國東南部阿爾卑斯山區，即上薩瓦省的沙莫尼、埃維昂及安納馬斯一帶。該處鄰近瑞士及意大利邊境，相信被小隊用作基地。間諜曾在該區吃喝、購物及居住，被調查員發現，不過，暫未找到他們有留下任何武器或物品。

部分間諜只到訪法國一至兩次，亦有人多次到訪，專家認為他們留在阿爾卑斯山區，是為了在犯案前不引起別人懷疑。法國情報官稱，相信該小隊在歐洲的行動，也以上薩瓦省作基地。小隊亦在保加利亞、摩爾多瓦及黑山等地活躍。據指，專家在斯克里帕爾父女中毒案後展開調查，揭發被指施襲、化名作彼得羅夫及博希羅夫的俄羅斯間諜亦曾逗留上薩瓦省。