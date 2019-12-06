150萬人反改革退休制度　示威者縱火破壞

法國數百萬人周四（5日）起參與近年最大規模的全國大罷工，公共交通及多個行業陷入癱瘓。全國多達150萬人上街示威，抗議總統馬克龍計劃改革退休制度；巴黎有示威者縱火及破壞，警方發射催淚彈驅散，至少90人被捕，示威料持續至周五（6日）。

法國各地共有235場示威，並有黃背心示威者加入，整體大致和平，其中首都巴黎有約6.5萬名民眾上街，當局部署6000警力，並在總統府設路障戒備，同時禁止民眾在香榭麗舍大道、總統府、國會及巴黎聖母院附近示威，並下令區內商店和餐廳暫停營業。

巴黎、東南部大城市里昂、西部城市南特等地有少數示威者到處破壞，警方發射催淚彈驅散。巴黎一小撮蒙面示威者打破店舖玻璃窗、點燃火頭及掟照明彈，亦有人向身穿防暴裝備的警員發射煙花，一些記者在街頭遭搶劫。據報示威開始前當局已拘留71人。

示威期間，巴黎博物館羅浮宮關閉部分展館，凡爾賽宮也沒有開放。法國的公共交通陷入癱瘓，90%高鐵和城際列車取消，巴黎16條地鐵路線只有5條能提供服務，一些區域火車完全停運。數百航班亦因而取消，法國航空表示，由於部分空管員罷工，取消30%國際長途及短途航班。部分旅客對罷工及示威表示支持，亦有人抱怨行程受阻。