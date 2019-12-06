美軍兩棲戰力升級　F35B輕型航母抵日

朝鮮半島局勢緊張之際，駐日美軍加強戰力應對。被視為F35B隱形戰機母艦、有「輕型航母」之稱的美軍新一代兩棲攻擊艦美利堅號，周五（6日）完成橫越太平洋，抵達新母港日本長崎縣佐世保海軍基地，提高第七艦隊的兩棲戰力。

適逢明年是美日安保條約簽署60周年，美軍太平洋艦隊表示，美利堅號上月由加州聖迭戈前往佐世保，取代黃蜂號成為第七艦隊前沿部署的兩棲攻擊艦；黃蜂號則上月返抵維珍尼亞州諾福克。美軍指美利堅號準備好與美國盟友及夥伴執行持久的任務，協助維持區內的和平及穩定，促進印太地區的繁榮及安全。

與上一代黃蜂兩棲攻擊艦不同，美利堅號不配備搭載氣墊船或登陸艇的「井圍甲板」，以便為艦載機設施讓出空間，使其空中突擊戰力大幅上升。美國海軍陸戰隊此前以該艦測試「閃電航母」概念，即搭載大批具備短距離起飛及垂直降落的F35B；美軍今年10月初發放照片，可見美利堅號的甲板停泊13架F35B。

除了美利堅號，駐日美軍的第11兩棲戰隊近日亦有新成員加入，兩棲船塢運輸艦新奧爾良號周日（1日）抵達佐世保；連同美利堅號在內，第七艦隊的兩棲艦艇數量由3艘增至5艘，它們將與駐沖繩的第31陸戰隊遠征分隊組成兩棲戰隊。

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