發射場異動　疑準備測試洲際導彈引擎

美朝關係緊張之際，最新拍攝的衞星圖片顯示，北韓西海衞星發射場有異動，疑似準備測試衞星火箭或洲際彈道導彈的引擎。去年美朝峰會後，美國總統特朗普宣稱北韓承諾拆除該個發射場，如今這個消息勢令無核化談判蒙上陰影。

美國有線電視新聞網絡報道，根據周四（5日）拍攝的商業衞星圖片，西海衞星發射場有新活動，引擎測試台附近出現一個大型貨櫃。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，該貨櫃周四前並無出現在上址，並認為北韓準備恢復測試引擎。美國國防部及中央情報局暫未回應事件。

路易斯表示，雖然引擎測試屬挑釁度相對低的活動，但西海衞星發射場有異動是重要的局勢發展，也代表北韓向發射威脅性更大的武器邁進一步。特朗普去年與北韓領袖金正恩在新加坡會面，他會後透露當時曾向對方表示，西海衞星發射場不在兩國協議內，因此要求北韓「關閉」該設施，又稱金正恩將會這樣做。

北韓事後的確拆除西海衞星發射場，但今年初已經重新組裝，而外界直至周四才發現上址有活動。北韓日前警告美方，今年所收的「聖誕禮物」取決華府的態度，被指是暗示將有試射，因此路易斯認為發射場的情況符合朝方的言論。

即上「半島局勢」專頁