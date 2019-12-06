姦殺女獸醫4疑犯圖搶槍逃走　被警方擊斃

印度安得拉邦海得拉巴4名男子，涉嫌上月在輪姦並殺害一名女獸醫，眾人其後落網。他們周五（6日）返回事發現場重組案情時，企圖搶奪警員的武器及逃走，最終被擊斃。約300名民眾聞訊趕來慶祝，高呼「警察萬歲」，感謝對方伸張正義。

26歲疑犯阿雷夫與另外3名同為20歲的疑犯希瓦、納韋恩及契納凱沙武盧，涉於上月27日姦殺27歲女獸醫雷迪並燒屍。4人其後被拘留，但未被正式起訴任何罪名。他們周五返回現場重組案情，期間企圖搶奪警槍及逃走。警員開槍阻止，4人當場死亡。

另外，北方邦烏納奧（Unnao）一名23歲女子，今年3月報案稱遭村內2名男子強姦。她周四（5日）前往法院出庭作供途中，遭5名男子淋油放火，逾七成皮膚燒傷，情況危殆。涉事5人同日被捕，包括2名涉嫌強姦她的疑犯。

面對近來的強姦風化案，印度電影製片人什拉凡（Daniel Shravan）竟在網上表示「強姦沒甚麼大不了」，更呼籲把非暴力的強姦合法化，建議女性隨身攜帶避孕套，向強姦犯就範。#MeToo印度官方Twitter指控什拉凡鼓吹強姦，已向當地警方舉報。