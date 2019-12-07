默克爾訪奧斯威辛集中營　就任總理以來首次

明年是位於波蘭的奧斯威辛集中營解放75周年，德國總理默克爾周五（6日）到訪上址，是她就任總理14年以來的首次，並聲言打擊反猶主義及一切的仇恨。

默克爾是歷來第3位到訪奧斯威辛集中營的德國總理，她穿過門牌刻上德語「勞動帶來自由」的鐵閘進入集中營，並在集體槍決囚犯的「死亡之牆」獻花圈及默哀。她宣布德國政府將捐贈6000萬歐元（5.1億港元）協助保育集中營遺址。

默克爾向陪同她參觀的集中營生還者表示，納粹德軍在二次大戰期間的野蠻罪行，令她感到非常羞愧；又指這永遠是德國歷史一部分，必須把集中營的歷史流傳下去，並形容這不但是國家的責任，也屬於德國國民身份認同的一部分。

1940年至1945年間，納粹德軍在奧斯威辛集中營殺害多達110萬人，其中100萬人是猶太人；其餘死者是非猶太裔波蘭人、蘇聯戰俘、吉卜賽人及反納粹戰士。

另外，波蘭總理莫拉維茨基表示，政府有意從奧地利政府手上，購入毛特豪森納粹德軍集中營的遺址，目的是悼念在集中營遇害的12萬人，包括很多波蘭知識分子。