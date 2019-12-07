罷工持續總理伸橄欖枝　將公布退休改革重點

法國全國反退休制度改革大罷工周五（6日）進入第二日，陸空交通繼續大受影響。總理菲利普稱下周一（9日）將與各工會商討調整改革，下周三（11日）則公布要點；惟工會仍號召下周二（10日）再次罷工和遊行，繼續向政府施壓。

周五的罷工延續首日罷工帶來的影響，法國國家鐵路公司旗下的高速列車當天有90%班次停駛，預計周末的情況仍差不多，公司已暫停出售周末的車票。此外，歐洲之星列車來往巴黎及英國倫敦的班次有一半停駛；而來往巴黎、比利時布魯塞爾及荷蘭阿姆斯特丹的大力士高速列車，3條路線當中只有2條行駛。

首都巴黎16條地鐵線有9條停駛，其餘只在繁忙時間服務。此外，由於航空交通控制人員罷工，法國航空取消30%國內航班，以及10%往鄰近國家的國際航班。

巴黎的名勝觀光亦受罷工影響，凡爾賽宮周五仍關閉，羅浮宮雖然開放參觀，但提醒旅客入場輪候需時和部分展館關閉；艾菲爾鐵塔關閉一日後周五重開。與此同時，全國不少學校亦因教師參與罷工而停課，或只提供日間託兒服務。

面對全國大規模罷工，菲利普首度開腔，指政府堅決推行退休金改革，但承諾會逐步實施，並與工會商討調整細節。至於總統馬克龍，則未公開回應罷工。

周四（5日）首日在各地的大罷工大致和平，但巴黎有示威者向建築物掟石砸爛玻璃，又放火燒一間貨櫃屋，警方施放催淚氣體驅散，並拘捕了數十人；據報有3名記者被催淚氣體或震撼彈所傷，當中包括一名臉部受傷的土耳其記者。