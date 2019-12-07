外洩機密文件源自俄羅斯　惹干預英大選嫌疑

英國下周四（12日）舉行大選之際，在野工黨上周突然公開機密文件，指執政保守黨有意在脫歐後出售國營的國民保健服務予美國企業，惟約翰遜政府否認。英媒周六（7日）報道，文件外洩與俄羅斯的假新聞行動有關，反映俄方企圖干預英國大選。

工黨黨魁郝爾彬上月27日公開451頁機密文件，顯示英美討論英國脫歐後的貿易問題時，美方要求把英國國民保健服務作為談判條件，文件未提及英方是否同意。由於國民保健服務深受英國民眾支持，因此消息成為大選一個重大關注點，可能影響選情。

研究員指這批文件最先在社交網Reddit分享，之段在網上流傳，模式與專發放虛假訊息的「二次感染」（Secondary Infektion）行動相似；Facebook曾指「二次感染」來自俄羅斯。Reddit表示，相信這是源自俄羅斯的行動，並已停用61個帳戶阻止文件繼續散播。

工黨發言人拒絕回應如何得到該批機密文件，亦沒評論是否與俄羅斯的行動有關，僅稱文件揭示損害英國國民保健服務的陰謀，雖然英美政府不會承認其真實性，但工黨為了公眾利益而決定公開。英國政府則表示正調查此事，並得到相關安全部門協助。