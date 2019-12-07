與美交換囚犯　華裔學者間諜罪成囚逾3年獲釋

美伊關係緊張之際，伊朗與美國同意交換囚犯，伊朗外長扎里夫周六（7日）表示，釋放3年前被控間諜罪的美籍華裔博士生王夕越（Xiyue Wang），以交換遭美方拘留的伊朗科學家索萊馬尼。美國總統特朗普證實王夕越重獲自由，正返回美國。

扎里夫在Twitter公布消息，指對於王夕越與索萊馬尼即將與家人團聚感高興，他很感激參與調停的人，尤其瑞士政府。特朗普透過白宮發表聲明指，王夕越從2016年8月起遭伊朗以間諜之名扣押，感謝瑞士在談判中提供協助。王夕越的妻子瞿華（Hua Qu）形容「我們的家完整了」，又指自己與兒子等了3年，很難形容此刻興奮的心情。

美國官員透露，美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）在瑞士蘇黎世陪同索萊馬尼，並完成交換囚犯過程，二人再一同回國，據指王夕越會先到德國體檢。自1979年爆發「伊朗人質危機」後，美國駐伊朗大使館關閉至今，但瑞士大使館負責美國在伊朗的利益，與對方斡旋。

王夕越出生於中國北京，2013年到普林斯頓大學歷史系攻讀博士，在2016年前往伊朗時，被指在伊朗境內從事間諜行為，以研究員份為西方大學收集「高度機密」資料，他最終被判2項間諜罪成，判囚10年。