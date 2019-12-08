四方會談料商烏東自治　澤連斯基望永久停火

烏克蘭、俄羅斯、法國及德國周一（9日）將在法國巴黎舉行有關結束烏東衝突的四方會談，預料討論如何落實給予烏東自治權的《明斯克協議》。烏克蘭總統澤連斯基上周五（6日）表示，相信四方會談有助達成永久停火協議。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞半島後，烏軍及烏東親俄武裝分子的戰爭已造成逾1.4萬人死亡，另有多人被擄走成為戰俘。澤連斯基稱，有意在四方會談商討雙方交換所有戰俘的協議。俄烏今年9月曾交換70名戰俘，並在烏東兩個地點撤軍；俄方又釋放1年前在黑海扣押的3艘烏方軍艦，被視作為四方會談做準備。

2015年簽署的《明斯克協議》規定，烏克蘭只有在讓東南部兩州的親俄分子舉行地方選舉、給予當地自治權後，才能重新控制當地。時任烏克蘭總統波羅申科簽署該協議時同意該條款，但他後來警告澤連斯基不要給予當地自治權。

波羅申科及其他澤連斯基批評者上周日（1日）在基輔集會，促請澤連斯基不要對俄方讓步。澤連斯基則指會盡快令烏方恢復對當地的控制，讓政府在當地舉行地方選舉時監察。據指，烏克蘭有意明年10月全國地方選舉時，同時讓東南部兩州進行地選。