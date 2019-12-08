昂山破天荒上海牙法庭　為國家被控種族滅絕辯護

緬甸被指在2017年向若開邦的羅興亞少數民族進行種族滅絕，遭西非國家岡比亞聯同伊斯蘭合作組織，在聯合國海牙國際法庭（ICJ）提告。一度被視為民主象徵人物的國務資政昂山淑姬，將於周二（10日）代表緬甸出席公開聽證會，成為首個親自於海牙國際法庭上庭的國家領袖。

昂山淑姬將親自率領著名國際律師團隊，於ICJ為緬甸辯護；團隊料將指出ICJ並無實質司法管轄權；強調軍方行動是針對羅興亞武裝分子；並指出緬甸國內就事件進行的調查措施已足夠。無直接牽涉事件的岡比亞向緬甸興訟，加上昂山親自「出征」，令此案成為破天荒的觸目訴訟。此案料審理時長料將以年計。

不過，法律專家認為，昂山親自領隊一舉屬「史無前例但不智」，因為昂山毫無法律背景，「任何國家都從不會派政治人物帶領法律團隊」。但亦有分析指，消息或增加昂山淑姬的民間支持度，有利她明年大選；國內上周亦出現大規模遊行集會，大批民眾高舉標語聲援昂山。

緬甸軍方被指對羅興亞人發動殘忍的鎮壓行動，令74萬人逃至鄰國孟加拉，聯合國批評昂山淑姬未有為弱勢社群阻止慘劇發生。外界更有質疑指，昂山行徑有如為當年軟禁她自己的軍政府暴行辯護，令這位諾貝爾和平獎得主聲名一落千丈。