兄妹涉謀殺護士和病人　其中1死者雙手被斬下

法國西部莫爾比昂省一對兄妹被控謀殺女護士和男病人，後者雙手更被斬下。

案件發生於10月21日，一名42歲兼職護士被發現陳屍車路旁，雙手被電話線綑綁，曾被兵器襲擊胸部和頸部。而她所照顧的84歲男病人也被發現在同一天於住所中死亡，雙手在死後被斬下。據悉女護士通常在早上前往照顧該病人。兩具屍體發現位置相距大約2公里。

經過6周調查，當局上周五（6日）公布拘捕2名疑兇，一名40歲男子及其33歲妹妹，兩人否認控罪。奧爾良檢察部稱案件涉及另一名54歲男子。另有5人上周三（4日）早上在盧萬河畔莎萊特市被捕，隨後已被釋放。

兄妹疑犯表示事發當晚整晚在妹妹家，距離男病人住所大約200米遠。但檢驗發現在男死者的汽車和衣服均有女疑兇的DNA。女護士的手提電話卻留在女疑兇住所。

女疑兇有7名子女，認識男死者，之前為他打掃住所至2017年。男死者家人曾控告她以支票拿去大量他的金錢。男疑兇則是癮君子，曾7次犯罪被判刑，主要與毒品有關。調查發現他曾使用女護士的信用卡提取800歐元（約7千港元）。

駐法國記者呂靜儀報道