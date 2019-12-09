衞星圖揭朝測試引擎迹象　美偵察機再赴半島

北韓宣稱在西海衞星發射場進行「非常重大」的測試，但至今未有透露更多詳情。惟最新衞星圖片顯示，上址有測試火箭引擎的迹象；美國及南韓正合作分析。與此同時，美軍偵察機周一（9日）再度飛抵朝鮮半島，監視北韓動向。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）在社交網公開兩張分別攝於上周六（7日）測試當天及翌日的衞星圖片，指上址大部分汽車或物體在測試後離開；引擎測試平台附近的土壤，翌日出現被擾亂的痕迹，路易斯相信是引擎測試排放廢氣所致，但未能確認測試的引擎屬於火箭或導彈。

南韓國防部發言人周一表示，韓方正與美國緊密合作分析北韓的測試，同時監視北韓境內主要軍事設施的動向。韓聯社則引述軍方消息報道，北韓疑似測試火箭引擎，又指上址的設施只能測試使用液態燃料的引擎，但未有多作解釋。

追蹤美國軍機動向的社交網Aircraft Spots表示，美國空軍一架RC135W偵察機周一在南韓上空飛行；美軍自上月底起多次派不同偵察機在半島空域執行任務。

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