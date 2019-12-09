去年全球軍火銷售升近5%　美國佔最多近6成

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（9日）發表報告，指出2018年全球軍火銷售增長近5%；全球首百家最大軍火製造商的營業額，達到4200億美元（約3.3萬億港元），很大程度上要歸功美國市場。

報告指出，美國製造商佔去年全球軍火銷售的59%，總值2460億美元（約1.9萬億港元），比2017年高7.2%。報道指，美國總統特朗普上台後決定現代化武器設備，以加強對抗中國和俄羅斯，令美國軍火商因此而獲利。

俄羅斯則為全球第二大軍火製造國，市場佔有率為8.6%；其次是英國的8.4%及法國的5.5%；但報告並未包含中國，因缺乏有效的數據，估計中國在全球百大軍火製造商中約佔3至7間。

俄羅斯最大軍火製造商Almaz-Antei，在全球軍火銷售排名晉升至第九，達96億美元（約751億港元），比2017年大幅增加18%，因國內需求強勁，對其他國家軍售亦持續增長，尤其輸出S-400防空導彈系統。另外，土耳其亦有2間軍火製造商進身百大軍火製造商，因該國追求武器供應自給自足，與庫德族衝突亦不斷。