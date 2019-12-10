設計可重用衞生巾　女子奪CNN年度英雄獎

埃塞俄比亞一些偏遠地區，月經被視為一種羞恥，很多少女首次來經後就輟學，有人更被踼出校。來自該國的梅布拉圖（Freweini Mebrahtu）學有所成後，設計了一種可重用衞生巾並在學校推廣有關月經的常識，讓少女在月經來臨時更有尊嚴，並可繼續學業。梅布拉圖近日因此獲頒美國有線電視新聞網絡（CNN）2019年度英雄獎。

梅布拉圖憶述：「我以前曾聽說過月經是詛咒，初經來臨後，代表我應該嫁人，或我做了壞事。」她長大後到美國修讀化學工程，後來決定用知識幫助祖國的少女。

由於即棄衞生巾的價錢昂貴，梅布拉圖在2005年設計了一種可重用衞生巾，更取得專利。她與團隊在埃塞俄比亞設廠，每年製造75萬塊可重用衞生巾。當中逾80%售予非政府組織，再免費派發予當地婦女，令約80萬婦女受惠。

梅布拉圖更與非牟利組織Dignity Period合作，在學校同時向男女學生講解月經常識。她希望令年輕人明白，月經是一種自然的生理現象，並消除有關月經的標籤。根據資料，Dignity Period到訪過的學校中，女生的出席率上升了24%。梅布拉圖已於周日（8日）晚領獎，她得到10萬美元（約78萬港元）獎金以拓展她的業務及改寫更多少女的人生。