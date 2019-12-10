火山爆發：避開高溫　逃生者絕望落水

新西蘭旅遊勝地懷特島火山周一（9日）爆發，造成數十人死傷，仍有多人失蹤。有協助救人的生還者憶述，逃生者如何絕望地走到水中，逃避火山爆發的高溫。有科學家指出，過去一周當地火山活動增加，認為「並非完全不可預料」。

新西蘭50歲男子霍普金斯（Geoff Hopkins）當時身在懷特島附近的觀光船，其船救起23名生還者，把他們送回岸邊再送院救治。他表示：「我相信逃出來的人無不嚴重燒傷，他們的臉大範圍燒傷，雖然衣服看似完好，但當剪開來一看……我從未見過那樣的水疱。」他指，他為傷者澆水降溫並披上毛氈時，他們不禁痛極大叫。

今次災難引起輿論關注，為何數周前曾提高火山警戒級別，遊客仍獲准到訪懷特島。懷特島旅遊公司表示，他們根據不同的警戒級別而決定如何運作，但指遊客應理解不論警戒級別，當地總是有火山活動的風險。英國東昂格利亞大學地質學家約翰遜（Jessica Johnson）指出，今次火山爆發雖然不幸，但並非完全不可預料，自9月以來當地火山活動相對增加，至最近數周更是頻仍。