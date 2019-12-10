昂山今赴海牙法庭應訊　國內大批支持者集會打氣

緬甸被指對羅興亞少數民族進行種族滅絕，遭西非國家岡比亞聯同伊斯蘭合作組織，在聯合國海牙國際法庭提告。緬甸國務資政昂山淑姬周二（10日）將出席聆訊，成為首位親自在海牙國際法庭出庭的國家領袖，其辦公室稱她將「為國家利益辯護」；大批支持者在國內多地集會。

今次歷史性的聆訊為期三天，備受國際關注。岡比亞將代表由57個回教國家組成的伊斯蘭合作組織，周二到海牙法庭發言，料將要求法庭採取緊急措施，制止緬甸「持續不斷的種族滅絕行為」。根據遞交上法庭的文件，岡比亞指控緬甸「在行動中展開的種族滅絕行為，意圖完全或局部摧毀羅興亞這一群體，用上屠殺、強姦和其他形式的性暴力手段」。

昂山淑姬將於周三（11日）在庭上發言，料將反駁指海牙法庭在該國沒有司法管轄權，而緬甸軍方鎮壓的只是羅興亞武裝分子。聆訊期間，預計有示威者和支持者在庭外集會。雖然昂山上庭可能在國際輿論引起更多批評，但由於羅興亞人在緬甸往往被視為非法移民，昂山的決定在國內贏得掌聲，周一（9日）數以千計的支持者在全國多地為她舉行集會及高舉宣傳海報。