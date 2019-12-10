氣候暖化加劇　北海道流冰或於本世紀末消失

不少旅客喜歡在冬天前往日本北海道網走市等地看流冰美景，惟受到地球暖化影響，此美景到本世紀末可能消失。

北海道立鄂霍次克流冰科學中心所長高橋修平率領的研究團隊，在網走市等4個地方調查截至2009年的15年內，觀測到的流冰量與平均氣溫間關係。調查結果顯示，1月到3月間的平均氣溫升高，流冰量就會減少；只要這段期間斜里町氣溫再上升攝氏4.1度、網走市上升3.1度、紋別市上升2.5度、枝幸町上升2.1度，流冰就會消失。

札幌管區氣象台曾以聯合國公布的地球暖化資料等為基礎，模擬日本靠鄂霍次克海側的冬天到春天平均氣溫顯示，到本世紀末時，有可能上升攝氏3度到6度左右。高橋說，過去每年能看到流冰的天數大約是50天到60天，現在僅剩約一半的25天。

高橋指，如果氣溫上升讓生成於俄羅斯沿海的流冰無法往南流，北海道到本世紀末時有可能看不到流冰，而看不到流冰的日子正以超乎預期的速度接近中。在嚴冬時期，覆蓋鄂霍次克海的流冰會有浮游生物棲息，這些浮游生物是鮭魚與鱈魚等的食物來源，高橋說，流冰一旦減少或消失，可能影響日本靠鄂霍次克海側的生態系。