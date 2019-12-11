集中追擊約翰遜　自民黨力爭成造王者

英國大選在即，執政保守黨與最大在野黨工黨的競爭備受注目。不過，自詡是留歐派最強勢政黨的自由民主黨，議席數雖不及上述兩黨，但仍在是次大選寸土必爭，期望成為粉碎保守黨國會大多數的第三勢力，甚至成為造王者、問鼎聯合政府。

自民黨的支持度在選前民調有下滑趨勢，但黨魁斯溫森近日受訪時坦言，倘若反對保守黨的選民聯合起來，自民黨有望取得驚喜成績。該黨在競選初期宣傳斯溫森有望成為首相，但目標被視為不切實際、令支持度下跌；該黨路線其後已改為追擊保守黨。

斯溫森稱，阻止首相約翰遜帶領的保守黨在國會取得大多數，是自民黨目前最關鍵任務；又強調票投自民黨不會變相造就保守黨或工黨入主唐寧街，而每名勝選議員都會落力推動第二次脫歐公投。她批評約翰遜挑起敵對、分歧和仇恨，危害國家未來及不配當首相。

上月有報道披露自民黨內部文件，顯示該黨搜集約翰遜屢次口出狂言的前科，集中火力欲將他塑造成不可信、不適合的首相人選。文件指，這計劃「有助候選人攻擊約翰遜長期發表誇張失實言論的往績」，並列出12頁他曾作有反回教、恐同、性別歧視之嫌的言論。