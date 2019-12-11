歐洲國際邊界管理署　擬8年增聘人手至1萬

歐洲國際邊界管理署（FRONTEX）計劃，在未來8年從現在的1300名人員增加至1萬人。該署專責監察歐盟對外邊境工作，剛推動首批增聘潮，增設永久性的邊界和海岸守衞機制。針對未來5年進行風險策略分析，官方首次大規模聘用軍裝歐洲公務人員。

FRONTEX已成立15年，目的是保衞歐盟對外邊境，針對恐怖主義、毒品、假證件、冒牌藥品和非法移民等問題。官方計劃在2027年增加人手近7倍，歐盟領導層希望招聘工作最遲在2024年完成。目前由該署直接聘用的700人，只以統籌名義在區內採取行動，這人力將增加至3000人。首階段招聘的目標是在2021年1月起部署700至800人，正向警員、前警員、軍人和海關人員等招募，已有1200人投考。

人權也屬重要範疇，故該署計劃聘用和部署40名人權督導主管。今年8月底，FRONTEX被歐盟媒體批評對保加利亞、匈牙利和希臘的邊界防衞行動充耳不聞，包括以警犬對付政治庇護申請人和無理驅逐等。歐盟委員會建議在2021至2027年資助FRONTEX約108億歐元添置物資，但仍有待成員國在未來預算案討論再作決定。

駐法國記者呂靜儀報道