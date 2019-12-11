昂山今庭上抗辯　堅持鎮壓羅興亞合法

西非國家岡比亞代表伊斯蘭合作組織在聯合國海牙國際法庭興訟，指控緬甸對回教羅興亞少數民族進行種族滅絕。緬甸國務資政昂山淑姬周二（10日）起出席為期3天的聆訊，周三（11日）將在庭上抗辯，預料再次否認指控，並堅稱軍方所為是合法的反恐行動。

在首日聆訊中，在原告席的岡比亞司法部長坦巴道，要求海牙法庭讓緬甸停止無意義的殺戳，其法律團隊詳述了緬甸軍方的暴行；74歲的昂山淑姬在庭上面無表情。當日有約50名羅興亞人支持者在庭外聚集，舉起寫有「昂山淑姬，以你為恥」、「因種族滅絕羅興亞人被通緝」等字句的標語牌和橫額。惟在緬甸仰光等地，有大批國民集會支持昂山淑姬。

昂山淑姬料在庭上強調軍方自2017年8月在若開邦展開的「清場」，是合法的反恐行動，以回應羅興亞武裝分子發動的襲擊。坦巴道表示，如果昂山淑姬重複否認緬甸做錯，將感到「極度失望」。預料這天繼續有大批民眾走上仰光街頭，一同觀看昂山淑姬發言的直播。

國際難民組織的人權倡議者蘇利文（Daniel Sullivan）表示，今次是緬甸首次要在國際舞台回應羅興亞問題，並聚焦在聯合國、美國國務院及其他獨立組織搜集得來的證據。惟他認為，昂山淑姬仍會一如當初否認指控，像較早前她反指羅興亞婦女捏造強姦，並質問為何沒人追究羅興亞武裝分子燒村一事。