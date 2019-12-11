朝火箭或移至發射場　美轟炸機赴半島

北韓在衞星發射場進行重大測試後，朝鮮半島的軍事緊張局勢加劇。南韓傳媒周三（11日）報道，不排除北韓的長程火箭已移至發射場；美國則加強監視北韓，罕有一日內派出3架不同型號的軍機到半島，其中一架更是戰略轟炸機。

《朝鮮日報》報道，北韓可能在平壤山陰洞工廠，把火箭運上列車並運往西海衞星發射場。南韓軍方認為北韓可能發射搭載人造衞星的長程火箭，而非火星14或火星15洲際彈道導彈，原因是北韓過往在西海衞星發射場，以固定發射台發射運載火箭；相反，北韓前年試射洲際彈道導彈時，則使用移動式發射車。

報道引述專家指，北韓發射的長程火箭，或搭載體積更大的偵察衞星，解像度為50厘米至100厘米、重量介乎300公斤至500公斤，以炫耀戰略地位的變化。假如火箭成功把多枚衞星送入軌道，代表北韓掌握多彈頭洲際彈道導彈技術。

追蹤美國軍機動向的社交網Aircraft Spots周三表示，美國空軍RC135W偵察機及RQ4環球鷹無人機，當日先後在南韓上空飛行。特別的是，一架駐守美國屬地關島的B52H戰略轟炸機，之後飛越日本本土上空，前往朝鮮半島東部海域。

對於美朝談判死線只餘約半個月，美國國務卿蓬佩奧周二（10日）希望北韓不會核試或試射長程導彈，又表示北韓領袖金正恩親自作出無核化的承諾。

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