各黨共派9華人出戰　望成中英外交橋樑

英國大選在即，當地50萬名華裔居民的取態亦備受關注。本屆大選共有9名華裔參選人，他們政黨背景及立場各異。英媒認為，有關現象反映英國多樣的政治生態。而在中國影響力增強、對華外交議題成為焦點之際，不少華裔候選人都異口同聲表示，希望能成為英中外交關係的橋樑。

自幼由香港移居英國、成年後成為英國首位華人總督察的李澤文，原本為前首相卡梅倫的心水人選；但脫歐公投以來，李澤文對保守黨失望，在今屆改為代表親歐的自由民主黨出選。至於對英中關係，他認為雙方有文化衝突；曾任警察的他，在香港議題上，認為應保障人民的民主和抗議權，但不應縱容暴力。

來自中國山東青島的崔琦立場則截然不同，她是脫歐黨唯一一個華裔候選人。脫歐亂局令她有感英國政治「不成氣候」，決定投身政壇。針對香港議題，她稱︰「香港的抗議，是年輕一代的聲音未被聽到，一如那些支持脫歐的選民一樣。」她又認為中國對英國而言，是巨大的市場和經濟機會。

而父母來自港台的陸勤業則代表保守黨，他表示對中國政策不盡認同，但認為英中關係比英俄關係更好。他稱︰「我希望能夠在中英間架起橋樑，增進雙方理解。」有一半華裔血統的工黨候選人歐文（Sarah Owen）則提到，英國華人在草根階層活躍，鮮有現身前線政治舞台，認為是與華人人口分散、難以動員有關。