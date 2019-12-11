野火蔓延招民怨　5000人高呼悉尼憤怒

澳洲東南部野火不斷蔓延，產生的濃煙吹至東岸，周二（10日）籠罩悉尼等大城市，孩童要留在室內，渡輪服務亦取消。悉尼逾5000人周三（11日）走上街頭，抗議保守執政自由黨政府在減排方面毫無作為。

活動名為「新南威爾士省正在焚燒、悉尼正在窒息—氣候緊急集會！」，由關注氣候問題組織「反抗滅絕」、綠黨國會議員、學生組織等上周在Facebook發起。示威者周三下午由悉尼大會堂遊行至海德公園，要求政府採取緊急行動應對氣候問題。示威者高舉標語牌，也有戴上口罩，更有人稱「悉尼憤怒了」。

活動主辦者拉弗蒂（Chloe Rafferty）表示，野火和濃煙引起民眾對政府減排不力的怒火，批評政府各階層都沒有作為：「我想很多公眾都看到，我們並非將來面臨氣候危機，而是現在。」她強調，不可以讓悉尼的空氣污染成為日常。

另外，有消防員周三早上當值後，下午參與示威，指現時消防人手緊絀，河水乾涸或受污染，政府提供的支援卻不足夠。澳洲山火至今已造成6人死亡，逾700間房屋燒毀，300萬公頃土地付之一炬，而這等同一些小國的面積。