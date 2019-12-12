英國大選：大選三種結果　懸峙國會添脫歐不明朗

英國大選在即，有英媒分析大選後出現的三種可能結果，分別是保守黨勝出大選並成功通過脫歐協議草案；另外是工黨勝出，再尋求與歐盟談判新協議；或成懸峙國會，令脫歐前景更添不明朗。

分析指，保守黨若贏得大多數議席，將可推動聖誕前在國會通過歐協議草案，並可能在明年1月31日的限期前脫歐。另外，假若工黨在大選勝出，黨魁郝爾彬揚言會與歐盟再談判新協議，惟歐盟一直指出不會與英國展開第三次談判，脫歐前景仍是未知之數。

此外，是次大選或出現懸峙國會的局面，但保守黨尋求籌組聯合政府將遇上較多困難，因蘇格蘭民族黨早已表明不會與保守黨組成聯盟；自由民主黨主張留歐，亦不太可能與其結盟。而在北愛政黨民主統一黨（DUP）一直強烈反對約翰遜的脫歐草案背景下，保守黨更難與之籌組聯合政府。但為留住首相之位，約翰遜或轉為支持二次公投，再承諾再次脫歐。

然而，若工黨尋求籌組多數政府，會較保守黨容易。因蘇格蘭民族黨早前表示，願意支持工黨以換取蘇格蘭獨立公投；自由民主黨亦因有意進行二次公投，至少在短期內會支持工黨。但分析指，工黨將難以履行承諾、在短時間內達成再與歐盟談判和舉行脫歐公投。