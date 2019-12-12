英國大選︰投票今展開　約翰遜力爭國會大多數

英國大選周四（12日）舉行，投票於香港時間周四下午3時開始，至翌日清晨6時結束。是次大選已是英國近5年來的第3次，首相約翰遜能否贏得國會大多數，打破脫歐僵局，仍是未知之數。約翰遜與在野工黨黨魁郝爾彬在投票前夕，均盡最後努力拉票，力爭執政地位。

約翰遜周三（11日）晚在倫敦舉行拉票大會，重申大選是打破僵局的機會，並告急指現時選情吃緊。他稱，如果保守黨未能贏得國會大多數，郝爾彬將尋求與蘇格蘭民族黨（SNP）達成協議，推動第二次脫歐公投和蘇獨公投。約翰遜稱︰「試想像，如果能在脫歐問題塵埃落定後，安心享用聖誕火雞大餐，該有多好。再想像一下，如果郝爾彬和SNP黨魁施雅晴入主唐寧街，重推兩次公投，那該有多糟。」

另一邊廂，郝爾彬則在最後拉票時，呼籲選民「撼動當權者」、「票投希望」，又批評保守黨是富人的政黨。他稱︰「明天，為希望投票，為真正的改變而投票。當權派不想工黨勝出。」他又重申約翰遜有意出賣英國國家衞生事務局（NHS），作為英國脫歐後與美國達成貿易協議的一部分，形容這是美國總統特朗普支持約翰遜的原因。