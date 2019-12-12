新聞背後︰5年來3次大選　保守黨執政路崎嶇

英國周四（12日）舉行脫歐公投以來第2次提前大選，同時亦是5年內的第3次。自2010年起，保守黨一直為執政黨，但在2017年的提前大選中失落國會大多數議席，變成少數政府。現任首相約翰遜為了打破懸峙國會的局面，需帶領保守黨取得國會650席中的326席，才能重奪單獨執政的地位，爭取在聖誕前了結脫歐困境。

在過去3次大選中，只有2015年一次出現明確贏家，由前首相卡梅倫帶領的保守黨取得國會大多數。惟前首相文翠珊在2017年的提前大選中，再次輸掉單獨執政地位，需與北愛爾蘭統一民主黨結盟，令推動脫歐進程綁手綁腳。另一邊廂，工黨黨魁郝爾彬則是該黨自1992年以來，首名經歷敗選後再領軍參選的黨魁。

是次為1923年以來，英國近百年來首次於12月舉行大選。此前外界憂慮寒冬會影響投票率，而天氣預報更顯示周四全國多個地區將有雨。2017年大選的投票率為68.7%，當時受公投脫歐的刺激，大選前夕創下了英國史上單日選民登記數最多的紀錄，一日有622,389人登記成為選民。今次大選亦出現登記潮，未知投票率會否上升。