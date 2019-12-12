台日聯手破600公斤冰毒走私案　市值逾25億港元

台灣海巡署去年12月與日本執法機關簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」，兩地加強合作打擊走私案。日本警方、海上保安廳近日在台方提供情報下，成立小組經長期偵查，周三（11日）在九州市熊本縣天草外海，於一船隻上查獲600公斤冰毒，估計市值約25.87億港元；另逮捕包括台籍疑犯在內的涉案8人。

日媒報道指，熊本縣警方初步研判冰毒是循台灣的走私途徑運載，從海外由別的船隻運來冰毒，然後在海上轉運至其他船隻。當局以涉嫌違反覺醒劑取締法逮捕3名現行犯，追查相關共犯後再拘捕5人，當中包括外國人、日本人及台灣人。

此案是熊本縣警方歷年來查獲最大宗的冰毒案，同時亦是日本與台灣雙邊海巡單位，合作緝獲史上最大量毒品的案件。據了解，熊本縣過去查獲最大宗的冰毒案是1999年，在鹿兒島縣笠沙町（現稱南薩摩市）黑瀨海岸查獲約564公斤冰毒；其次是2008年，在北九州市門司港從貨船查獲約299公斤冰毒。

台灣海巡署表示，將會繼續就備忘錄與日方執法機構保持聯繫，並就該案與日本海上保安廳等部門成立專案小組，打擊漁船運毒案。